Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Üçköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Cemal S. yönetimindeki 34 SB 2201 plakalı Opel marka cip, Üçköprü mevkisine geldiğinde yola fırlayan bir piknik tüpüne çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

1 Ölü, 3 yaralı

Kazanın ardından cipte bulunan sürücü Cemal S. ile yolcular Ayten S., Esra Duygu D. ve Sevinay S. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ancak Sevinay S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.