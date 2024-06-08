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Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoyoldan Ankara istikameti ne seyreden Azerbaycan uyrukulu C.B. idaresindeki 77 LB 562 yabancı plakalı tır, Köroğlu Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

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