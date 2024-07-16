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Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Oluşan yoğunluk zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyoldaki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk olduğu görüldü.

Çalışmanın yapıldığı bölgede, ulaşımın sağlandığı İstanbul ve Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çalışma nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamazken, ulaşım İstanbul yönünde çift yön olarak sürüyor.

Otoyolun Ankara yönü Avşar köyü mevkisinde, kara yollarının alt ve üstyapı çalışması devam ediyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu 'nun Bolu kesiminde alt ve üstyapı çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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