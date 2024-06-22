BOLU/DÜZCE (AA) - Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

D-100 kara yolunun Karabük - Gerede kesiminde yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Sinirci köyü, Gölyaka kavşağı, Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde araç yoğunluğu artıyor. Kaynaşlı gişeleri ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk sürüyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Öztürkler ve Olimpiyat kavşakları ile Mergiç mevkilerinde de araçlar yavaş ilerliyor.















