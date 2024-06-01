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Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde 2 kamyon ile motosiklet çarpıştı.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kaza da 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

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