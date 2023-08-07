Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022-2023 yılı Osman Bayrakdar Sezonu faaliyet programında yer alan turnuvada farklı kentlerden 12 kız, 12 erkek takımı mücadele verecek.
Yarın başlayacak ve cumartesi günü sona erecek organizasyonda kız takımları Alsancak Atatürk Voleybol Salonu ve Gaziemir GSİM Spor Salonu'nda, erkek takımları Halkapınar Spor Salonu ve Bornova Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Organizasyon kapsamında İzmir'e gelen genç voleybolcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular için saygı yürüyüşü yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte genç sporcular, hayatını kaybeden sporcuların isimlerinin yazıldığı dövizleri taşıdı. Sporcular daha sonra İzmir Körfezi'nde tekne turu yaptı.