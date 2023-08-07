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Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte genç sporcular, hayatını kaybeden sporcuların isimlerinin yazıldığı dövizleri taşıdı. Sporcular daha sonra İzmir Körfezi'nde tekne turu yaptı.

Organizasyon kapsamında İzmir'e gelen genç voleybolcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular için saygı yürüyüşü yaptı.

Yarın başlayacak ve cumartesi günü sona erecek organizasyonda kız takımları Alsancak Atatürk Voleybol Salonu ve Gaziemir GSİM Spor Salonu'nda, erkek takımları Halkapınar Spor Salonu ve Bornova Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transfer olduğunu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022-2023 yılı Osman Bayrakdar Sezonu faaliyet programında yer alan turnuvada farklı kentlerden 12 kız, 12 erkek takımı mücadele verecek.