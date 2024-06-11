S.S. Terra Kapadokya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin başvuru sahibi oluduğu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, KEDV Simurg-Kadın Kooperatifleri Birliği ortaklığında sürdürülen Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi, Kadın Kooperatifleri Destek Programı kapsamında KEDV2020/IPA/88 “Kapadokya Kadın Kooperatifleri Akademisi” projesi kapanış toplantısı Ortahisar Cave Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Açılış konuşmasını yapan S.S. Terra Kapadokya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferda ÜSTÜN kadın girişimciliğinin öneminden ve proje uygulama sürecinden bahsetti.

Proje kapsamında Nevşehir’de faaliyet gösteren 19 kadın kooperatifine; ileri kooperatifçilik ve kapasite geliştirme, hibe ve destek projeleri yazma ve yürütme, ürünlerde standartlaştırma marka ve tescil süreçleri yönetimi ile e ticaret ve sosyal medya eğitimi verilmiştir. Bununla birlikte projenin bir diğer iştirakçisi olan Orta Anadolu Kalkanma Ajansı koordinatörlüğünde “Hibe ve destek projeleri yazma ve yürütme eğitimi” Kayseri’de faaliyet gösteren 20 kadın kooperatifi üyesi, girişimci ve girişimcilik niyeti olan kadınlara verildi.

Üstün, projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan iştirakçiler; Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Ahiler kalkınma ajansı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Neşvehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Kadın Kooperatif başkanlarına ve üyelerine destekleri için teşekkürlerini sundu.

Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler’in konuşmaları ile devam eden program; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü-Müzik Anasanat dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Üstün, Doç. Dr. Burcu ÖZER ve Dr. Furkan Başalan’nın jazz dinletisi ile devam etmiş; Sertifika ve katılım belgelerinin dağıtımı sonrası ikramlar ve kokteyl eşliğinde protokol ve kadın kooperatifleri birlikte keyifli bir seramik workshop’u yapmıştır.