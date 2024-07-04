CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AnadoluJet'in uzun süren rötarları ve iptalleri dolayısıyla vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Meclis Genel Kurulu'nda dile getirdi. Karasu, AJet'in sorunlarını ve yöneticilerin tutumunu sert bir dille eleştirerek toplantıda şu sözleri aktardı.

Mağduriyetler ve eleştiriler

Ulaş Karasu, AnadoluJet'in sık sık yaşanan rötarları ve uçuş iptallerinin vatandaşları nasıl etkilediğini vurguladı. Karasu, "Şirket yöneticileri milyonları ceplerine indiriyor, millet çile çekmiş, yollarda kalmış beyefendilerin umurunda bile değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Uçuşları iptal edilen ve muhatap bulamayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti ve içerden gelen bilgilerin teknik sorunlar ve pilot eksikliği olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Siyasi eleştiriler

Ayrıca, AK Parti milletvekillerine seslenerek, havaalanlarına gidip durumu gözlemlemelerini önerdi ve "Anadolu" isminin "AJet" olarak değiştirilmesinin gerekçesini sorguladı. "Siz Anadolu'ya düşmansınız!" diyerek siyasi eleştirilerde bulundu.

Çağrı ve öneriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sorunların çözümü için liyakatli yöneticilerin atanmasını ve vatandaşların mağduriyetlerinin sona erdirilmesini talep etti. Karasu, "Ülkenin en önemli markalarının bu şekilde rezil olmasına bir an önce son verin" çağrısında bulundu.