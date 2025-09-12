TMSF yönetiminde uzun süredir satışa hazırlanan HES Kablo için daha önce birkaç kez süreç başlatılmış, ancak teklifler yetersiz kalmıştı. Son ihalede 18,6 milyar TL değerleme üzerinden satış kesinleşti.

Çelik Halat hisseleri de devredildi

n24.com.tr’nin aktardığına göre, satış sadece HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait 30 milyar adet HES Kablo hissesinin yanı sıra, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk payı da Nakkaş Holding’e geçti.

Nakkaş Holding’in faaliyet alanları

Enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri gibi birçok sektörde yatırımı bulunan Nakkaş Holding bünyesinde Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments ve Nakkaş Madencilik gibi şirketleri barındırıyor.