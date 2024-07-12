Konak Anafartalar Caddesi'nde Basmane Gar önünde arızalanan bir araç, trafik akışında aksamaya neden oldu. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yetkililer aracın yoldan çekilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kısmi trafik yoğunluğu

Aracın arızalandığı noktadan geriye doğru kısmi trafik yoğunluğu gözlemlenmekte. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Alternatif güzergah önerileri

Bu bölgeden geçecek sürücüler için alternatif güzergah önerileri:

Cumhuriyet Bulvarı

Gaziosmanpaşa Bulvarı

Fevzipaşa Bulvarı

Bu yollar, sürücülerin trafik yoğunluğundan kaçınmalarına yardımcı olabilir.