Konak Anafartalar Caddesi'nde Basmane Gar önünde arızalanan bir araç, trafik akışında aksamaya neden oldu. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yetkililer aracın yoldan çekilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Kısmi trafik yoğunluğu
Aracın arızalandığı noktadan geriye doğru kısmi trafik yoğunluğu gözlemlenmekte. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.
Alternatif güzergah önerileri
Bu bölgeden geçecek sürücüler için alternatif güzergah önerileri:
Cumhuriyet Bulvarı
Gaziosmanpaşa Bulvarı
Fevzipaşa Bulvarı
Bu yollar, sürücülerin trafik yoğunluğundan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
Editör: Durmuş Özke