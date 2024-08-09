CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Güneşhan, zaferin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, fedakârlığının ve inancının en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin simgesi

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne özel yaptığı açıklamada, bu büyük zaferin milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ve azmin bir sembolü olduğunu dile getirdi. "Bu topraklar, vatansever evlatlarının kanıyla sulanmış, her karışı için büyük bedeller ödenmiş topraklardır," diyen Güneşhan, 1915 yılında Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin, milletimizin sarsılmaz inancı ve vatan sevgisi ile kazanıldığını vurguladı.

"'Centilmenler Savaşı' olarak anılmaktadır"

Güneşhan, açıklamasında Çanakkale Savaşı'nın, dünya tarihine "Centilmenler Savaşı" olarak geçtiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatan topraklarını savunan askerlerimiz, savaşın en çetin anlarında dahi insanlık onuruna yakışır bir şekilde hareket etmişlerdir. Kızılhaç çadırlarını, hastane gemilerini ve yaralı taşıyan sedyeleri hedef almayan askerlerimiz, savaşın zorluklarına rağmen milletimizin onurunu korumuştur" dedi.

"Çanakkale Geçilmez" mesajı

Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Güneşhan, bu büyük zaferin bir kez daha "Çanakkale Geçilmez" sözünü dünyaya öğrettiğini belirtti. "Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diyerek, milletimizin bu büyük destanı hiçbir zaman unutmayacağını ve her zaman bu değerleri yaşatacağını vurguladı.