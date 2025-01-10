Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Kadir Uçar, Türkiye’nin birliğini, kardeşliğini ve siyasal-ekonomik gücünü hedef alan iç ve dış odakların müdahalelerine karşı sert açıklamalarda bulundu. Yaptığı basın bildirisinde Uçar, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

"Emperyalist planlara geçit vermeyeceğiz"

Kadir Uçar, açıklamasında emperyalist güçlerin yıllardır PKK ve türevlerini Türkiye’ye karşı kullandığını ifade etti. Uçar, “40 yıl boyunca birliğimizi, kardeşliğimizi ve gücümüzü zayıflatmak için çalışan bu odaklar, bugün farklı isimler ve araçlarla yeniden karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin geleceğini bu oyunlara kurban etmeyeceğiz,” dedi.

"Terör siyasi meşruiyet kazanamaz"

Uçar, PKK’nın mecliste temsil edilen bir siyasi partiyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Emperyalist güçlerin aparatı olan bu örgüt ve onun siyasi uzantısı, ne Türkiye partisi olabilir ne de müzakere öznesi. Biz, Türk milletinin ve devletinin haysiyetine sahip çıkarak bu durumu asla kabul etmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İmralı’daki hükümlü terör liderinin “saygın” bir şahıs gibi lanse edilmesine tepki göstererek, “Bizim paradigmamız, bebek katillerini çözüm adresi görmek değildir. Türk devleti ve milletinin bekasını zedeleyecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz,” diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimizi terör örgütleri temsil edemez"

Kadir Uçar, terör örgütlerinin Kürt vatandaşların temsilcisi gibi gösterilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Vatansever Kürt kardeşlerimizi ne PKK ne de onun lideri temsil eder. Bu topraklarda hep birlikte Türkiye’yiz. Ay yıldızlı bayrak altında, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bölücülük yapan hiçbir unsurun bu kardeşliği zedelemesine izin vermeyeceğiz.”

"Gazi Meclis ve şehitlerin emanetine sahip çıkacağız"

Anahtar Parti’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Uçar, Gazi Meclis’in terör örgütüyle bağlantılı yapıların örselemesine izin verilmeyeceğini söyledi. “Bu milletin emaneti olan meclisimiz ve şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal vatan, asla terör örgütlerinin etkisine açık hale getirilmeyecek,” dedi.

"Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir kararı benimsemeyeceğiz"

Kadir Uçar, teröre karşı verilen mücadelenin milletin iradesine ve şehitlerin kanına duyulan saygıyla yürütüldüğünü belirtti. Açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Biz, şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir kararı benimsemeyeceğiz. Daha önce denenmiş, ancak zarar vermekten başka bir işe yaramamış yöntemleri tekrar masaya koymaya çalışanlara karşı dimdik ayakta duracağız.”

"Teröre karşı tavizsiz mücadele devam edecek"

Anahtar Parti olarak terörle mücadelenin ana önceliklerinden biri olduğunu belirten Uçar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Devletimizi bu rezalete muhatap etmeyeceğiz. Emperyal güçlerin aparatı haline gelmiş hiçbir oluşuma geçit vermeyeceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozacak tüm girişimlere karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.”