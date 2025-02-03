Anahtar Parti (A Parti) Seferihisar İlçe Başkanı Ümit Avcı, gece gündüz demeden ilçesi için çalışacağını söyledi. Erken seçim için hazır olduklarını dile getiren Başkan Avcı, “Yıllardır çözülememiş kronikleşmiş sorunları çözeceğiz. Seferihisar’ımızın her sokağına her mahallesine dokunacağız. Erken seçim için partimizin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun direktifleri ile yurt genelinde, İzmir İl Başkanımız Kadir Uçar ile de il ve ilçelerde hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Şahsım ve partimiz erken seçime hem yurt genelinde hem de ilimiz ve ilçemiz de hazırdır. Seçime yurt genelinde de ilimizde ve ilçemizde hazırdır kısa zaman evvel duyurulan ilçe başkanlığımıza arayarak mesaj atan, ofisimizde bizleri ziyaret ederek ‘yanınızdayız’ söylemiyle desteğini esirgemeyen çok kıymetli Seferihisarlılara da teşekkür ediyorum. Kendi ilçe yapılanmamıza odaklanmış durumdayız, kısa zamanda Seferihisar’da açacağımız ilçe ofisimizle yönetimimizi Seferihisarlılara duyuracağız” dedi.

‘Bilim ışığında ilerleyeceğiz’

Seferihisar’ın doğup, büyüdüğü ilçe olduğunu söyleyen Başkan Avcı, “Bizler bu topraklarda iş hayatımızla var olduk. Aile kurduk yaşıyoruz ve her şeyi bu topraklara borçluyuz. Siyaset zemininde yanımızda olan Seferihisarlı komşularımız için bugün muhalefet, yarın iktidar olacak olan partimizin kıymetli lideri Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde yürüyoruz. ‘Ben de bu bozuk düzene karşıyım’ diyenlerin bir arada olduğu ‘Sancak altında daha iyi bir Türkiye mümkün. Bizim gibi yerel siyasetçiler içinde daha iyi bir İzmir ve Seferihisar mümkün’ sloganında buluşuyoruz. Esnafımızın sorunlarına çare olacağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabileceği, bir yer olacak ilçemiz. Seferihisar akıl ve bilim ışığında modernleşecek, gelişecek. İlçemizde gençlerimize umut, yaşlılarımıza refah sağlayacak çok sesli bir yönetim oluşturarak yola çıkıyoruz. Kimsenin dilinin, dininin, mezhebinin ne olduğuna bakmadan ülkemiz ilimiz ve ilçemiz için endişelenen fikri ve vicdanı hür bireylerden oluşan yönetim anlayışımızla saha da var olacağız” dedi.

‘İyi yönetilmiyor’

Başkan Avcı, Seferihisar’ın iyi yönetilmediğine dikkati çekerek mevcut yönetimin sazan sarmalına döndüğünü işaret etti. Ümit Avcı, “İlçemiz maalesef iyi yönetilmiyor. Seferihisar, karışık bir kentleşme, sürdürülemez bir zemine doğru gidiliyor. Acı olan sadece ilçe yönetimindeki kötü yönetim değil; aynı zamanda muhalefet ederek yönetimin doğruları yapma konusunda teşvik eden bir siyasi oluşumun olmamasıdır. Yerel seçimlerin ardından herkesin kabuğa çekilerek ilçemizi denetimsiz bırakması ise vatandaşımızı hayal kırıklığına uğrattı. Bugün bizler ilim-bilim ve adalet ışığında doğru yapılanın alkışlandığı, yanlış olanın eleştirilerek halka doğrunun anlatıldığı bir durumda olacağımızı da belirtmek isterim. Her şeye körü körüne ‘hayır’ demenin doğru olmadığı gibi ‘evet’ demenin de kamu vicdanın da rahatsızlık ve tarafsızlık ilkesi ile ele alınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘Paylaşarak büyüyeceğiz’

İş hayatıyla siyasi hayatı arasındaki köprüyü de ifade eden Anahtar Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ümit Avcı, “İş hayatımızı sürdürmemiz noktasında bizler, siyaset işlerini ‘vatan ve millet sevdası’ ile yapmaktayız. Kimileri rantçılık ile hayatını idame ettiriyor, bu da halkımızın malumudur. İş hayatımız özel kuruluş olarak yıllardan beri saygın bir çerçevede devam etmektedir. Memleket yönetiminin her kademesinde vebal içeren durumlar mevcut. Bakışımız hiç değişmeden sorumluluklarımızı bir birine karıştırmadan anlımız açık bir şekilde devam ettirdik, ettireceğiz. Elimizden geldiğince ülkemiz için milletimiz için üretmeye, çalışmaya gayret edeceğiz; bu şuur ile milletimize hizmet borcumuzu edindiğimiz maddi manevi kazanımlarımızı paylaşarak büyüyeceğiz” dedi.