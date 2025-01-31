Anahtar Parti, İzmir'de teşkilatlanma sürecini hız kesmeden sürdürüyor. İzmir’de 12 ilçede ilçe başkanlarının atanmasının ardından, Seferihisar’da da önemli bir atama gerçekleşti. Sevilen iş ve siyaset insanı Ümit Avcı, Anahtar Parti’nin Seferihisar kurucu ilçe başkanı olarak göreve başladı.

Anahtar Parti İzmir'de büyümeye devam ediyor

Anahtar Parti, İzmir genelinde örgütlenmesini güçlendirerek siyaset sahnesinde daha fazla yer edinmeye devam ediyor. Seferihisar’da güçlü bir siyasi aktör olarak bilinen Ümit Avcı’nın katılımıyla, partinin bölgede tanınırlığının ve popülerliğinin kısa sürede artması bekleniyor. Avcı, mazbatasını Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Kadir Uçar’dan teslim aldı.

Ümit Avcı kimdir?

1979 yılında Erzurum’dan İzmir’e göç eden bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Ümit Avcı, eğitim hayatını İzmir’de tamamladı. Yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan Avcı, 2010 yılında kurduğu Avcı Grup İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Ümit Avcı, iş dünyasındaki tecrübelerini siyasete taşıyarak, Seferihisar’da Anahtar Parti’nin teşkilatlanmasına liderlik edecek.

Anahtar Parti’nin İzmir’deki yapılanması ve siyasi vizyonu doğrultusunda atılan bu adımlar, yerel siyaset açısından dikkatle takip ediliyor.