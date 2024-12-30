ANAHTAR PARTİ Kurucu İl Yönetim Üyesi Ahmet Uğur Baran, 2025 yılına girilmesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Baran, mesajında birlik, beraberlik ve umut dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Baran, 2024 yılının zorluklarla geçtiğini ancak dayanışma ruhuyla bu sürecin atlatıldığını belirterek, 2025 yılının yeni umutlar ve başarılarla dolu olmasını diledi.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. ANAHTAR PARTİ olarak halkımızın refahı, adaletin tesisi ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni yılda da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket edeceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık, başarı ve esenlik dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”