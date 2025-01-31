Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kök, Ege TV'de yayınlanan Siyaset Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. Kök, Türkiye’nin siyasi sorunlarına çözüm arayışında olan partilerin, mevcut siyaset anlayışının kilitlenmiş sorunları çözmeye yönelik yeni bir hamleye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kök, partiler arasındaki uçurumları ortadan kaldırarak, merkez siyaseti oluşturmayı ve Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İzmir’deki siyaset anlayışını gençleştireceklerini de belirten Kök, Anahtar Parti’nin vizyonunu ve uzun vadeli politikalarını da paylaştı.

Şöhretsiz liyakatlar

Anahtar Parti’nin neden kurulduğunu anlatan Prof. Dr. Recep Kök, “Ülkenin sorunlarının bu kadar kilitlendiği bir yerde bu kilide açacak bir hamleye ihtiyaç var. Kilitlenmiş sorunları açmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözme kapasitemizi harekete geçirmek için sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun güzel bir sözü var. ‘Biz şöhretsiz liyakatlarla harekete geçtik’ diyor. Siyasette adeta parti enflasyonu var. Merkezden uçlara doğru baktığınızda bir sürü parti bulunuyor. Biz ise tam merkezde olmak istiyoruz. Öyle bir kucaklayıcı olalım ki bizim merkezde olmamızı herkes kıskansın. Bu milletin kalbini tarif eden bir merkez. Bu milletin kalbindeki bakış açısının üzerine inşa edebileceğimiz bir siyaseti tarif etmek istiyoruz” dedi.

Birleştirici bir üslup

Neden Anahtar Parti’ye ihtiyaç olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Kök, “Bizim birleştirici bir üsluba ihtiyacımız var. Din ve değerler üzerinde yapılan siyaset Türkiye’nin enerjisini tüketti. İmkanlar sepeti Türkiye’yi zenginlikte ikiye, üçe katlatacakken fakirleşen bir büyümeye yönlendirmişse o zaman Anahtar Parti’ye ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu’nun MHP’nin başına geçmeye hazırlandığı kulis bilgilerine de yanıt veren Prof. Dr. Recep Kök, “Bu tanım çok yanlış olur. Öyle bir tarif yapalım ki bu tarif içinde hepimiz kendimizi bulalım. MHP bütünüyle kendisini Anahtar Parti’nin içerisinde bulabiliyorsa bundan onur duyarız. Anahtar Parti’de buluşmak çok kıymetli bir şey” ifadelerini kullandı.

DPT aktif olacak

Anahtar Parti’nin politikalarından da söz eden Prof. Dr. Kök, “Türkiye uzun vadede eğer mecliste ve toplumsal iradede günü geldiğinde başkanlık sistemini parlamenter sisteme evirmek mecburiyetindedir. Ama Anahtar Parti bunu gündemine almış değildir. Bu benim şahsi fikrimdir. Bizim ilk işimiz Devlet Planlama Teşkilatı’nı (DPT) fonksiyonel hale getirmek. Bütün kurumsal ve yol gösterici gücünü aktif hale getireceğiz. Anahtar Parti iktidar olduğu gün ilk kararname bu olacak” diye konuştu.

‘İzmir’in siyasetini gençleştireceğiz’

Demokrasiyi muhafazakar kılma yaklaşımını İzmir’de harekete geçireceklerini belirten Prof. Dr. Recep Kök, “Şu an 12 ilçe teşkilatlandı ve başkan atandı. Çok kısa bir sürede de 30 ilçeyi tamamlayacağız. İzmir demokrasinin beşiği olan bir şehir. Demokrasiyi muhafazakar kılma yaklaşımını İzmir’de harekete geçireceğiz. İzmir’in demokrat kimliğini Anahtar Parti üzerinden tekrar inşa edeceğiz. Siyasette yorgun olan İzmir’i Anahtar Parti kimliğiyle gençleştireceğiz. İzmir’in siyasetini gençleştireceğiz” dedi.