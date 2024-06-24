Bu ay içerisinde Bitcoin, 70 bin dolar seviyelerine yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geri çekilerek 63 bin dolara düştü. Bu düşüşün arkasında, madencilerin hızlı satışları, yatırımcıların kar realizasyonları ve ABD'deki spot borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışlar etkili oldu.

50 bin dolara gerileyebilir

Nasdaq endeksindeki yükselişe rağmen Bitcoin, teknik analizde çifte tepe formasyonu olarak adlandırılan ve genellikle düşüş sinyali veren bir yapı oluşturdu. Bu formasyon, yatırımcıların dikkatini çekerek Bitcoin'in yükseliş trendinin tükenmiş olabileceğini işaret etti. Teknik analist Markus Thielen, Bitcoin'in bu formasyon doğrultusunda hareket ettiğini ve destek seviyelerinin test edildiğini belirtti. Thielen'e göre, çifte tepe formasyonunun geçerliliğini koruduğu sürece Bitcoin'in 50 bin dolara hatta 45 bin dolara kadar gerileyebileceği görüşünde olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin beklenenden yavaş bir artış göstermesi, Fed'in Eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeniden başlama ihtimalini güçlendirdi. Bu durum, Bitcoin gibi riskli varlıklar için destek oluşturabilir denildi.

PCE fiyat endeksinde değişiklik beklenmiyor

Amberdata türevler direktörü Greg Magadini, son ekonomik verilerin tahvil getirilerini artırarak değerli metallerin fiyatını düşürdüğünü ve kripto gibi dijital varlıklar için zorluk yarattığını belirtti. Magadini'ye göre, bu hafta Fed yetkililerinin yapacakları açıklamalar, gayri safi yurtiçi hasıla (GDP) verisi ve Cuma günü açıklanacak PCE verisi kritik öneme sahip. Ekonomistlerin beklentilerine göre, PCE fiyat endeksinde değişiklik beklenmiyor ve çekirdek PCE'de küçük bir artış öngörülüyor. Bu durum, yıllık bazda yüzde 2.6'lık bir artışa işaret ediyor ve gıda ile enerji hariç çekirdek artış Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede olacak.