Narlıdere Belediyesi, belediye personelinin çocukları için önemli bir yenilik yaptı. Belediye çalışanlarının okul öncesi çağındaki çocukları, Narlıdere Belediyesi’ne ait Nar Çiçekleri Anaokulları’ndan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Personel hakları iyileştiriliyor

Narlıdere Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, personelinin sosyal haklarını ve çalışma koşullarını da iyileştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu kapsamda alınan yeni karar, personelin çocuklarını sevindirdi. Artık belediye çalışanlarının okul öncesi çocukları, Nar Çiçekleri Anaokulları’nda ücretsiz eğitim alabilecek. Ancak, bu uygulama anaokullarının genel kontenjanlarını etkilemeyecek. Yaşar Kemal, Narlı, Çatalkaya ve Ilıca şubelerinde her yıl yaklaşık 300 öğrenciye eğitim veren Nar Çiçekleri Anaokulları, kaliteli eğitim fırsatları sunmaya devam edecek.

Okullardan ücretsiz yararlanılabilecek

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, bu yeniliğin belediye personeline önemli bir destek olduğunu belirterek, “Nar Çiçekleri Anaokulları ile çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturuyoruz. Kreş çağındaki çocukları olan belediye personelimiz artık bu okullardan ücretsiz yararlanabilecek. Hizmette bulunduğumuz komşularımıza ve Narlıdere’mizi daha güzel günlere taşımak için çalışan personelimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyoruz. Eğitim maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde, personelimize biraz olsun rahatlama fırsatı sunmak istedik. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman personelimizin yanında olacağız” dedi.