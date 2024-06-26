Emeklileri yakından ilgilendiren karar Anayasa Mahkemesi tarafından alındı. Karar, emekli aylığı alanların kamu kurumları dışında ikinci bir maaş alamayacakları kuralını daha da genişleterek, devlet destekli vakıf ve derneklerde çalışanları da kapsayacak şekilde güncelledi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Daha önce Türk Kızılayı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kuruluşlarda çalışan emekliler bu kuralın dışında tutuluyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu istisnanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verdi ve 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla bu istisnaların kaldırılmasına hükmetti.

EYT'liler de bu kapsamda

Bu yeni düzenleme, çalışan emeklilerin ya işten ayrılmasını ya da emekli aylıklarının kesilmesini gerektiriyor. Özellikle Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar, emeklilerin kamu hizmeti dışındaki alanlarda ek gelir elde etmelerine sınırlamalar getirerek, kamu hizmetinde eşitlik ve adil dağılım ilkesine uygunluk sağlamayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, bu kararın emeklilik sonrası çalışma olanaklarına getirilen sınırlamaları daha da sıkılaştırarak, emeklilerin toplumsal katılımını ve ekonomik faaliyetlerini nasıl etkileyeceğinin önemli bir tartışma konusu olduğunu belirtiyor.