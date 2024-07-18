Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Bu atama, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine yapıldı. Kıratlı'nın boşalttığı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevine ise Hakkı Susmaz getirildi.

Metin Kıratlı kim?

Metin Kıratlı, 14 Şubat 1969 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı ve Berlin'de Goethe Enstitüsü'nde yabancı dil eğitimi aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı ve Kırıkkale Üniversitesi'nde doktora eğitimini bitirdi.

Kariyer yolu nasıl?

Kıratlı, Ankara Adliyesi'nde hakimlik stajını tamamladıktan sonra, Ulaş, Çaldıran, Yalvaç ve Manavgat'ta hakimlik yaptı. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne atanarak, Tetkik Hakimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Kıratlı, 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

Diğer görevleri ve hayatı

23 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmış olan Kıratlı, aynı zamanda Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. İyi derecede Almanca bilen Kıratlı, evli ve iki çocuk babasıdır.