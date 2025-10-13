Karar, belediyelerin önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldırırken, imar uygulamalarında da ciddi değişiklikler getirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, belediyeler bundan böyle “teknik altyapı bedeli” adı altında herhangi bir ödeme talep edemeyecek. Söz konusu bedel, kanalizasyon ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla tahsil ediliyordu. Ancak uygulamada, bu bedel sadece altyapısı tamamlanmamış alanlarla sınırlı kalmayıp, tüm yapı ruhsatları için istenmeye başlanmıştı.

Mahkeme, iptal gerekçesinde bedelin hesaplanma yönteminin net olmamasına dikkat çekti. Kararda, bu uygulamanın mülkiyet hakkını ihlal ettiği vurgulandı: “Ödenmesi öngörülen teknik altyapı bedelinin hesaplanmasına ilişkin olarak herhangi bir ölçüt belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınması, mülkiyet hakkının kanunla sınırlandırılması ilkesine aykırıdır.”

Yüksek Mahkeme ayrıca, mülkiyet hakkına yönelik sınırlamaların yalnızca kanunla yapılabileceğini hatırlatarak, temel hakları sınırlayan düzenlemelerin esas, ilke ve çerçeve açısından net olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Karar, oybirliğiyle alındı ve yürürlüğe giriş tarihi 9 ay sonra olarak açıklandı.

Belediyelerin altyapısı tamamlanmış bölgelerde dahi bu bedeli talep etmesi, geçmişte birçok itiraza neden olmuştu. Danıştay da daha önce belediyelere, “Mevcut teknik ve sosyal altyapısı bulunan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında altyapı katılım bedeli alınamaz. Ancak mevcut altyapının genişletilmesi veya yenilenmesi gerekirse, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında harcamalara katılım payı alınabilir” uyarısında bulunmuştu.

Bu kararın ardından belediyeler, imar uygulamalarını ve gelir politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Vatandaşlar açısından ise, yapı ruhsatı alırken ödenecek ek mali yükümlülükler önemli ölçüde azalacak.