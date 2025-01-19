İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo’yu 5-2’lik skorla mağlup ederken, Arda Güler sahneye çıkarak dikkatleri üzerine topladı. 70. dakikada oyuna dahil olan milli oyuncu, Endrick’in uzatmalarda attığı 2 golün asistini yaparak büyük övgüler aldı. Arda Güler’in son 8 maçta 8 gole direkt katkı sağlaması, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kararını doğrudan etkiledi.

Ancelotti’den Arda Güler’e övgü: "Karakterini gösterdi"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in oyun içindeki etkisini övdü. Ancelotti, “Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi” diyerek, genç oyuncunun takımda önemli bir yer edinmeye başladığının altını çizdi.

Sezon başında sınırlı süreler alan Arda Güler, bu durumu takımdan ayrılma kararı alma noktasına getirmişti. Ancak son dönemde Ancelotti’nin ona daha fazla şans vermesiyle durum değişti. Arda, son Vigo maçındaki performansı ile yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanyol basınına göre, Real Madrid, milli oyuncunun geleceği hakkında kararını vermiş durumda.

Yeni sezonda Arda Güler, Real Madrid’in ilk 11'inde yer alacak mı?

Fichajes’in aktardığına göre, Arda Güler’in geleceği Real Madrid’de kesinleşti ve genç oyuncunun yeni sezonda da kulüpte kalacağı bildirildi. Hatta, Arda Güler’in yakın zamanda oynayacağı maçlarda ilk 11’de yer alacağı iddiaları da gündeme geldi.