Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona karşısında aldığı 5-2'lik yenilgi sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Hücum odaklı taktiklerin gözden geçirileceği ve sistemin değişeceği iddiaları gündemde. İspanyol basını, Ancelotti’nin bu kararında Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulabileceğini belirtiyor.

Ancelotti ilk 11’i değiştirme hazırlığında

Barcelona karşısında dört hücum oyuncusuyla sahaya çıkan Real Madrid, bu stratejinin savunma-hücum dengesini bozması nedeniyle eleştiri aldı. Özellikle Rodrygo’nun yedek kulübesine çekilme ihtimali üzerinde duruluyor, ancak Brezilyalı yıldızın defansif katkısı Ancelotti için önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Arda Güler için büyük fırsat

Ancelotti’nin orta saha düzeninde değişikliğe gitmeyi planladığı ve bu bağlamda Arda Güler’in daha fazla şans bulabileceği ifade ediliyor. Genç yetenek, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Ancelotti’nin yeni sisteminde Arda’nın rolü merakla bekleniyor.