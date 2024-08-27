Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Üç yılı aşkın süredir Al-Nassr'da top koşturan Brezilyalı oyuncunun, Katar'ın Al-Gharafa takımına kiralık olarak transferi an meselesi olarak görülüyor.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Al-Nassr, Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane ile yollarını ayırmayı planlıyor. Talisca, Al-Gharafa'ya transfer olacak gibi görünüyor. 30 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 25 maça çıkıp 25 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Ancak bu sezon sadece 3 maçta 179 dakika süre alabilmiş ve skor katkısı sağlayamamıştı.

Talisca, daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve Türk futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı. Öte yandan Al-Nassr'ın, Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı transfer etmek üzere olduğu ve bu transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.