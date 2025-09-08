Trabzonspor, Manchester United’dan Andre Onana’yı kiraladı. Onana’nın Trabzon’a geliş tarihi perşembe günü olarak açıklandı.
Andre Onana Trabzonspor'da
Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci transferi için Manchester United’dan Andre Onana ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeden deneyimli eldiveni kadrosuna kattı.
Maaş Manchester United tarafından ödenecek
Fabrizio Romano’nun haberine göre Onana’nın maaşı Manchester United tarafından karşılanacak.
Sabah gazetesinin bildirdiğine göre Andre Onana, bu hafta perşembe günü Trabzon’a gelecek. Teknik direktör Fatih Tekke’nin görev vermesi durumunda Onana, Fenerbahçe karşısında Trabzonspor kalesini koruyacak.