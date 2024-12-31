Örümcek Adam filmlerinin başrol oyuncusu Andrew Garfield, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Londra'da en fazla dikkat çeken ve "abartılı" mekanın Nusret Gökçe’nin restoranı olduğunu ifade eden Garfield, ünlü şefe karşı duyduğu nefretini dile getirdi. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tepkileri ikiye böldü.

Garfield'dan şaşırtıcı açıklama: "Yerel işletmeleri destekliyorum, ama..."

ABD'li oyuncu, verdiği röportajda Nusret’in mekanını "Londra'nın en abartılı yeri" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Gerçekten o adama karşı bir nefretim var. Yerel işletmeleri destekliyorum, ama Nusret'e olan tepkim çok farklı." Bu itirafı, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada tepkiler çeşitleniyor

Andrew Garfield’ın açıklamaları, pek çok kişi tarafından cesur ve dürüst bir çıkış olarak değerlendirilse de, Nusret’in takipçileri ve restoranın sevenleri tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Garfield’ı haklı bulurken, diğerleri ünlü oyuncunun açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.