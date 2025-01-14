Google, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Android 16'yı, "Baklava" kod adıyla geliştiriyor. Bu yeni güncelleme yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda arayüzde köklü tasarım değişiklikleriyle kullanıcı deneyimini değiştirecek.

Tasarımdaki değişiklikler

Android kullanıcılarının uzun yıllardır aşina olduğu ses kontrol paneli tasarımı da bu değişikliklerden biri. Android 16 ile birlikte, kalın ve alışılmış kaydırıcılar yerine daha ince ve minimalist bir ses çubuğu tasarımı karşımıza çıkacak. Dikey ve yatay kaydırıcılar, keskin hatlarla yeniden şekillendirilecek ve müzik simgesi, ses seviyesinden bağımsız olarak sabit bir konumda olacak.

Android 16'nın çıkış tarihi henüz kesinleşmiş değil, ancak Mart 2025'te "Platform İstikrarı"na ulaşması bekleniyor. Şu anda Beta sürümünde bulunan yeni tasarım, final sürümle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.

Android 16’yı alacak telefonlar

Android 16 güncellemesi, Google Pixel, Samsung Galaxy S25 serisi, Xiaomi 14 serisi gibi birçok telefon modeline gelecek. İşte bu güncellemeyi alacak başlıca cihazlar:

Google Pixel 10 serisi, Pixel 9 serisi, Pixel 8 serisi

Samsung Galaxy S25 serisi, S24 serisi, S23 serisi ve daha fazlası

Xiaomi 15 serisi, Redmi K70 serisi

OnePlus 13, 12, 11 ve daha fazlası