2014 yılında piyasaya sürülen Nexus 6'yı hatırlıyor musunuz? Bu telefona sahip olanlar, Android Lollipop işletim sistemini ilk deneyimleyenler arasında yer aldı. Aradan geçen on yılın ardından, günümüzde piyasaya sürülen telefonlar Android 14 ile kutudan çıkıyor ve birkaç ay içinde Android 15'in final sürümü yayınlanacak.

Android Lollipop desteği sonlandırıldı

Google, 10 yıl önce piyasaya sürdüğü Android Lollipop sürümünü kullanan cihazların oranının yüzde 1'in altına düşmesiyle birlikte, bu sürüm için desteği resmen sonlandırdı. Bu aydan itibaren, Android Lollipop çalıştıran cihazlar için Google Play Hizmetleri güncellenmeyecek.

Kullanıcıları bekleyen sorunlar neler?

Yüzde 1'in altındaki bu kitleye dahil olan kullanıcılar, çeşitli sorunlarla karşılaşacak. Yeni güvenlik güncellemeleri sunulmayacağı için bazı uygulamalar çalışmamaya başlayacak. Özellikle bankacılık gibi hassas uygulamalar, telefonlarla hızla uyumsuz hale gelecek. Sosyal medya uygulamaları da kısa sürede eski Android sürümlerinde çalışmayı durduracak.

Lollipop'un yarıştan çekilmesiyle birlikte, fişi çekilecek bir sonraki Android sürümünün Marshmallow olacağı belirtildi. Kullanıcıların güncel ve güvenli bir deneyim için daha yeni Android sürümlerine geçiş yapmaları öneriliyor.

Android 15'in final sürümü yakında geliyor

Android Lollipop'un desteğinin sonlandırılması, teknoloji dünyasında bir dönemin kapanışını işaret ediyor. Ancak yeni dönem, Android 15'in final sürümü ile açılacak. Bu yeni sürüm, gelişmiş özellikler ve güvenlik güncellemeleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.