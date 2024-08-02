Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yaşadığı başarısız sonuçların ardından profesyonel tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Son olimpiyatını gerçekleştiren Murray, emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu ve kariyerindeki önemli anıları paylaştı.

Son olimpiyatı Paris'te

Andy Murray ve Dan Evans, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerikan tenisçileri Taylor Fritz ve Tommy Paul'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bu sonuç, Murray'nin profesyonel tenis kariyerini noktalamış olmasının ardından geldi. Emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyuran Murray, son turnuvasının kariyerinin en unutulmaz anları arasında yer aldığını belirtti.

Kariyerinin zirvesindeki başarılar

Andy Murray, tenis dünyasında önemli başarılara imza attı. 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda kazandığı iki altın madalya ile büyük bir başarıya imza atan Murray, 2012 Londra Olimpiyatları'nda karışık çiftlerde gümüş madalya kazandı. Grand Slam arenasında ise Wimbledon'ı iki kez kazanan Murray, 2012'de Amerika Açık'ta da şampiyonluk yaşadı. Ancak, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta bu başarıyı yakalayamadı.

Emeklilik ve gelecek planları

Murray, 37 yaşında emeklilik kararını alarak tenis kariyerine veda etti. Paris 2024’ün ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, tenis sporuna kattıklarından ve elde ettiği başarılarından gurur duyduğunu ifade etti. "Şu anda gerçekten mutluyum," diyen Murray, tenis dünyasına veda ederken, sporun kendisine kazandırdığı anılardan bahsetti.