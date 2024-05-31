Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın hafta başında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA A.Ş. Genel Müdürü Yıldırım Özer ve ekibi, ilçedeki süs bitkileri üretim sahalarını incelemek üzere Ödemiş’e geldi. Ziyaretin odak noktası, belediyeye ait Otamış Üretim Fidanlığı’nda süs bitkileri alımı konusundaki görüşmelerdi.

Ankara'dan Ödemiş'e Uzanan İşbirliği

Başkan Mustafa Turan, Ankara’da katıldığı programlarda ilçedeki süs bitkilerinin tanıtımı için broşürler dağıttı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelerde Ödemiş’in süs bitkileri türleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bu görüşmenin ardından, ANFA ekiplerinin Ödemiş’e gelmesi sadece üç gün sürdü. ANFA A.Ş. Genel Müdürü Yıldırım Özer ve ekibi, Ödemiş’teki üretim sahaları ve Otamış Üretim Fidanlığı’nda detaylı incelemeler yaptı.

Yerel Yönetimlerden Büyük Destek

Başkan Mustafa Turan, süs bitkileri sektörünün Ödemiş ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, “İlçemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan süs bitkileri sektörünün tanıtımı ve pazarlanması konusunda yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ankara ziyaretlerimizde de broşürler dağıttık ve ilçedeki üretim çeşitliliği hakkında bilgiler verdik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığımız görüşme sonucunda üç gün sonra ekipler Ödemiş’e geldi. Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Üretim Fidanlığı’nda İncelemeler

ANFA A.Ş. Genel Müdürü Yıldırım Özer ve ekibi, Otamış Üretim Fidanlığı’nda detaylı incelemeler yaparak süs bitkileri alımı konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Bu incelemelerin ardından, Ödemiş’in süs bitkileri üretimi ve pazarlanması konusunda önemli adımlar atılması bekleniyor. Başkan Turan, yerel yönetim olarak süs bitkileri sektörünün gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ödemiş Ekonomisi İçin Yeni Fırsatlar

Bu ziyaret, Ödemiş’in süs bitkileri sektöründe daha geniş bir pazar alanına ulaşması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Başkan Turan, bu tür işbirliklerinin ilçenin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Hedefimiz, Ödemiş’i süs bitkileri üretiminde daha da ileriye taşımak ve ekonomimize katma değer sağlamaktır” dedi.