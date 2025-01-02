Ünlü ABD’li oyuncu Angelina Jolie, "Maria" filminde birlikte rol aldığı Haluk Bilginer’e büyük övgüler yağdırdı. Filmin başrol oyuncusu olan Jolie, Türk sinemasının dev ismi Haluk Bilginer’in oyunculuğunu "parlak" ve "doğaçlama" olarak tanımladı.

"Gerçekten bir deneyim yaşıyorsunuz"

Jolie, Haluk Bilginer ile olan deneyimini şöyle anlattı: “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardımcı oldu ve Onassis’e nasıl âşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu. Onunla çalışmayı çok sevdim. O kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz.”

Pablo Larraín’den Haluk Bilginer’e tam not

Filmin yönetmeni Pablo Larraín, Haluk Bilginer hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "Haluk, jenerasyonunun en büyük oyuncularından biri. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde tanınan bir isim" dedi. Larraín, Bilginer’in Aristotle Onassis karakterine hayat vermesinin, tarihi bir benzerlik taşıdığını da vurguladı.