Hollywood’un en dikkat çeken çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, uzun süredir devam eden boşanma davasında sonunda anlaşmaya vardı. 2016 yılında boşanma davası açan Jolie, 8 yıl süren çekişmeli süreçten sonra Pitt ile olan hukuki mücadelesini sona erdirdi. Jolie’nin avukatı James Simon, anlaşmanın sağlandığını ve bu sürecin sonunda rahat bir nefes alındığını duyurdu.

Avukattan açıklama: "Huzura kavuştu"

Jolie’nin avukatı, boşanma sürecinin sonunda Angelina’nın bitkin olduğunu fakat bu zor dönemin sona ermesinin kendisini rahatlatmış olduğunu belirtti. "Angelina, Pitt'ten boşanma davasını açtıktan sonra, çocuklarıyla birlikte paylaştıkları tüm mülkleri terk etti ve o zamandan bu yana ailelerine huzur arayarak odaklandılar" açıklaması yapıldı. Anlaşmanın ayrıntıları ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Brangelina'nın tanışma ve evlilik hikayesi

Jolie ve Pitt, 2005 yapımı "Mr. and Mrs. Smith" filminin setinde tanıştıktan sonra, 2014 yılında evlenmişti. Ancak çiftin evliliği, 2016 yılında Jolie’nin Pitt’e karşı çocuklarına kötü davrandığı suçlamasıyla sona erdi. Sonrasında başlayan uzun ve karmaşık boşanma süreci, mal paylaşımı ve ortak mülkler konusunda yaşanan anlaşmazlıklarla daha da çetrefilleşmişti.

6 çocuğun velayetini kim kazandı?

2016 yılında başlayan boşanma davasında, 49 yaşındaki Angelina Jolie ve 61 yaşındaki Brad Pitt’in 3’ü biyolojik, toplamda 6 çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının velayeti konusunda yıllarca süren bir mücadele verdi ve 2021 yılında mahkeme, ortak velayete karar verdi.