Ünlü yıldız, 22 yaşındayken geçirdiği zorlu dönemler hakkında çarpıcı detaylar verdi.

Jolie, uzun süredir kamuoyunun gözde isimlerinden biri olmasına rağmen, geçmişte yaşadığı derin sıkıntılardan bahsetti. Bir röportajında, genç yaşlarda yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ölüm düşüncesinin aklına geldiğini belirtti. Jolie, bu kararı uygulamak üzere bir kiralık katille iletişime geçtiğini ve New York'ta bu tür kişilerin kolaylıkla bulunabildiğini ifade etti.

Hayatı değişti

Ancak, Jolie’nin hayatı bu görüşme sırasında değişti. Kiralık katil, Jolie'den kararını tekrar gözden geçirmesini istedi ve bu görüşme, ünlü aktrisin hayatını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Jolie, bu olayın ardından yaşama karşı yeni bir bakış açısı kazandığını ve hayatını değiştirdiğini belirtti.