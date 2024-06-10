Kars'ta aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşları zor anlar yaşatırken, araç sahipleri battaniye ve kartonlarla koruma altına almaya çalıştı. Şehir merkezindeki ana caddeler su altında kalırken, hayat olumsuz etkilendi.

Kentte etkili olan sağanak yağmur ve dolu, yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Bu ani yağışın ardından kentin ana caddeleri beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dolu her yeri vurdu

Kars'ta son günlerde sık sık yaşanan dolu yağışı, vatandaşları endişelendiriyor. Bir vatandaş, "Yine dolu, yine ben, yine Kars. Nasip, bu yıl bizim nasibimiz doludan açıldı. Kurban olduğum görüyor, kime ne vereceğini biliyor. Şehir merkezinde ana yol, dört yol su altında vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüyor. Ben de az önce sırılsıklam su idim. Arabamı kurtarmak için tamamen ıslandım" şeklinde konuştu.

Sağanak yağmur ve dolunun etkisiyle birçok araç zarar görürken, bazı iş yerlerinin bodrumları sular altında kaldı. Ekili tarım arazileri de olumsuz etkilendi.