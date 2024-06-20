Müzik dünyasının ünlü isimlerinden Anıl Alan, başarıya doymak nedir bilmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Ardı ardına piyasaya çıkardığı şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan Anıl Alan’ın klipleri Facebook’ta tam 20 milyon insan tarafından tıklandı. Sanatçı, önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla yine hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Anıl Alan, sosyal medyada rekora koşuyor. Şarkılarıı milyonlar tarafından tıklanan ünlü sanatçı Anıl Alan, facebook’ta da 20 milyon izlenerek zirveye oturdu. Beyaz TV’de yaptığı programıyla da gönüllerde taht kuran Alan, yaza damga vuracak olan yeni şarkısı için stüdyoya kapandı.