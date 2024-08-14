Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde çocuklarıyla vakit geçiren Anıl Altan, ardından sinema keyfi yaptı. Tatil sezonunu sonlandırdığını açıklayan Altan, yakında yurtdışına çıkacağını müjdeledi.

Çocuklaryla vakit geçirdi

Altan, bir araç markasının yüzü olarak uluslararası çekimler gerçekleştireceğini ve bu nedenle kısa süre içinde yurtdışına seyahat edeceğini belirtti. Çekim hazırlıkları öncesinde eşi Pelin Akil ile çocuklara enerji atmak amacıyla ailecek vakit geçirdiklerini ifade etti.

Gazetecilerin, eşi Pelin Akil ile ortak projelerde yer alıp almayacakları yönündeki sorusuna ise olumlu bir yanıt verdi. Altan, “Yeni sezonda birlikte değerlendirdiğimiz projelerimiz var. Hem birlikte hem de ailecek yer alacağımız projeler üzerinde çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.