Nazillispor, yeni sezon transfer çalışmalarına tecrübeli bir ismi kadrosuna katarak başladı. 36 yaşındaki Anıl Taşdemir, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılmasının ardından yeniden Nazillispor ile anlaşmaya vardı. Anıl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 15 karşılaşmada yer alarak 2 asist yapmıştı.

Takım kaptanı olacak

Anıl Taşdemir'in tecrübesi, takım içinde de liderlik rolü üstlenmesini sağlayacak. Edinilen bilgilere göre, Anıl bu sezon takım kaptanlığı görevine getirilecek. Bu rol, onun takım içindeki etkisini daha da artırarak genç oyunculara örnek olmasını sağlayacak.

Yüksel Yeşilova ile yeni dönem

Nazillispor ayrıca, teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova'yı getirerek takımın başarısı için yeni bir sayfa açtı. Yeşilova'nın deneyimi ve Anıl Taşdemir gibi tecrübeli bir oyuncunun takıma katılması, Nazillispor'un yeni sezonda ligde iddialı bir konuma gelmesini hedefliyor.