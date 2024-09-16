Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ege TV ekranlarında yayınlanan "Yerel Gündem" programında, şehirdeki güncel gelişmeler ve belediyenin karşılaştığı zorluklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bülent Eryılmaz’ın sunduğu programda, Yetişkin belediye projelerinin ilerleyişinden mali sıkıntılara, sosyal belediyecilik çalışmalarından hayvan haklarına kadar geniş bir yelpazede bilgi verdi. Özellikle imar projelerindeki gecikmeler ve sosyal yardımlar konusundaki adımlar öne çıktı.

İmar için e-proje

Başkan Anıl Yetişkin, geçtiğimiz Cuma günü Efeler Belediye Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın ardından yaşananları anlattı. Başkan Yetişkin, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren imar müdürlüğümüzde 400-450 proje dosyası bekliyordu. Biz onları yeniden incelemeye aldık. Bekleme sebeplerini belirlemek ve yeni bir kadro oluşturulmasını desteklemek amacıyla bir oluşumumuz vardı. 3 aylık gecikme bizden kaynaklı ancak diğer gecikmeler bir önceki dönemden kalma. Bu arkadaşların dosyasında çok küçük bir imla hatası vardı. O dosyanın düzeltilmesi talebini ilettik, onlar da dosyalar reddedildi olarak algılamışlar. Bir gün önce kendileriyle görüşmüştük. O gün kendilerini belediyeye davet edip durumu anlattım. Sonrasında özür de dilediler. Tekrar görüşeceğiz. Küçük bir yanlış anlaşılma. Bu yanlış anlaşılmaları gidermek adına bir e-proje sistemi kurduk. Önümüzdeki ay itibariyle de geçmeyi planlıyoruz. Artık elektronik ortamda incelenecek. Ekim ayı içinde faaliyette olacak” dedi.

"36 istedik 3 ay yaptılar"

Başkan Yetişkin icra takipleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “SGK’nin icra emirlerini aldıktan sonra hemen görüşmelere başladık. Bu borçlanmayı taksitlere bölme talebimiz oldu ancak bu taksitler de çok yüksek miktarlar oldu. Bunu ödeyemeyeceğimizi gördük. SGK borçlanmasını halletmeye çalışırken bu kez Maliye Bakanlığı’ndan da bir tebligat aldık. 36 ay taksitlendirme hakkımız olduğunu belirten bir görüşme gerçekleştirdik. 3 taksit talebinizi kabul ediyoruz diye bize bir yazı geldi. Biz 36 ay istemiştik ancak 3 ayla sınırladılar. İş yaptırmama üzerine bir baskı sürüyor. Bizler de hizmet vermeye ve para bulmaya çalışıyoruz. Belediyeleri çalıştırmayacaklar gibi duruyor” diye konuştu.

İş birliği vurgusu

Başkan Anıl Yetişkin diğer kurumlarla olan işbirliklerinden de bahsederek, “Vatandaşa dokunmak için işbirliklerinin olması gerektiğine inanan bir insanım. Daha önce de ben kendi şahsi ilişkilerimi kurmuştum. İyi ilişkiler vatandaşa daha iyi bir hizmet sunabilmek için çok önemli. Yardım ve işbirliğinin önemine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

"Mobbing yapmadım"

Başkan Yetişkin mobbing iddialarına ilişkin de konuşarak şu ifadelere yer verdi: “Belediyede çalışan mesai arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız sadece belli bölgelere hasr edilmiş sadece orada çalışılsın diye beraber mesai kurulmuş arkadaşlarımız değil. Biz de arkadaşlarımızı değerlendirmek açısından başka bölümlerde çalışmaları açısından değerlendirmelerde bulunduk. Dışarıda bunu mobbing olarak algılatmak isteyen bir ekip olduğunu gördük. Bunun hem hukuki sonuçlarını hem de insani boyutlarını biliyorum. Kesinlikle mobbing yapmadım yapmam da. Kendisini mesaisine veren bütün arkadaşlarımızla sonuna kadar yürümeye kararlıyız.”

Efesia sosyal ağı

Başkan Yetişkin sosyal belediyecilik hakkındaki çalışmalarından da bahsederek, “Ekonomik kriz var, çok ciddi bir darboğazdan geçiyor ülke. Bunun siyaseten sorumluları zaten belli. Ancak biz vatandaşın rahatı için en azından ekonomik krize kısmen de olsa merhem olabilmek adına çalışmalara başlamıştık. İlk önce kreşleri düzene soktuk. Yeni kreşler açmayı planlıyoruz. Yeni kent lokantası olacak ama bunun adı değişecek. Çalışmalarımız devam ediyor. 38 bin üniversite öğrencimiz var. Onları da Aydın’ın elçisi olarak yetiştirmek istiyoruz. Bir kız öğrenci yurdu çalışmamız var. Efeler’de 5000 bin civarında yurt açığı bulunuyor. Bunu kısmen de olsa tamamlarsak ne mutlu bize. Psikososyol ünitelerle vatandaşa ulaşmaya çalıştık. Geçen hafta ‘Öfke problemini beraber yeneceğiz’ diye Türkiye’de yeni bir proje başlattık. Buna da oldukça yoğun bir talep var. Efesia sosyal ağı kuruyoruz şu anda. Bu ağda her türlü yardım ve destek yatıyor. Efem Kart uygulamamız da yakında başlıyor. Karta indirimler tanımlayacağız. O da son aşamasında. Sonra vatandaşla paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

"Halkla iç içe olunmalı"

Başkan Anıl Yetişkin vatandaşla iç içe olmanın kendisini yorup yormadığına da cevap vererek, “Birçok arkadaşımız makam odasına geldiğinde bana şu cümleyi kuruyor: ‘Başkanım rahatsız etmek istemedim ama…’ Ben de diyorum ki rahatsız edilmek istemeseydim belediye başkanı olmazdım, diyorum. Ben zaten az uyuyan biriyim ama halkın enerjisini de yükleniyorsunuz bundan da çok keyif alıyorum. Halkın arasında olmak bana şunu da katıyor: Halkın esas neyle ilgilendiğini sahada bulunarak öğreniyorsunuz. Günün 5-6 saatini sokakta geçiriyoruz. Çay içerken dahi dertlerini dinliyoruz. Onlardan aldığım enerji beni daha da koşmaya teşvik ediyor” açıklamasında bulundu.

14 dönüm üzerine barınak

Başkan Yetişkin hayvan hakları yasası hakkında da düşüncelerini dile getirerek, “Benim 3 kedim 1 de köpeğim var. Hiçbirini satın almadım. Hep onları düşünüyorum. Aslında yasa çıkmadı yasada değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler çok travmatik ve üzücü. Ben şunu beklerdim, barınağı olmayan belediyelere barınak yapıyoruz ve işletmesini de belediyeler verelim demelerini beklerdim. Biz göreve geldiğimizde 14 dönüm üzerine kurulması planlanan barınak inşaatımıza başladık. Bunun için de ciddi bir finans kaynağı gerekiyor. Uyutma kısmını kesinlikle uygulamayacağız. Bunu suç olarak algılıyorlarsa da ben bunun vebalini ödemeye hazırım. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için o köpeklerin saldırgan olanlarını da biz mümkün mertebe hemen alıp barınağı inşa ettiğimiz alanın yakınında beslemeye alıyoruz ama şehrin içindeki rahatsızlığı da gidermemiz gerekiyor. Sahiplendirme çalışmalarını da yeniden başlatacağız” sözlerine yer verdi.

Kurslar kış döneminde de sürecek

Başkan Yetişkin yaz boyunca ücretsiz devam eden çocuk kurslarına yönelik de konuşarak, “Çok amaçlı bir salonumuz var. Orada hem çocuklara hem büyüklere yönelik eğitimler verdik. Bundan sonraki dönem için de programlamasını yapıyoruz. Aydında çocuklar için felsefe denilen bir eğitim sistemi var. Bunlar üzerine atölyeler kurduk. Kış döneminde de yenileyerek devam ettireceğiz” dedi.

"Avrupa’ya açılacağız"

Anıl Yetişkin kadın emeği fabrikasının zarar etmesi hakkında da konuşarak, “Biz göreve geldiğimizde zarar içinde olduğunu gördük. 6 ay içinde de 13 ton enginar işlendi ve satıldı. Fason iş yaptık. Başka firmaların da işini yüklendik. Mesela kayısı çekirdeği ayıkladık. Atıl duran bölümü genişlettik. Ciddi bir satış ünitesi oluşturduk. Şu an fabrikamız bu ay için biraz da olsa kar etti. Biz Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Yöreselliği ne kadar ihraç ederseniz o kadar büyüyeceğimizin farkındayız ve bunun peşinde koşuyoruz” diye konuştu.

"Hizmet yerimiz yok"

Belediyelerin hizmet yapmakta zorlandığını ifade eden Yetişkin, “Belediyeler halkın ilk etapta ulaşabileceği en kısa ulaşım kapısı. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar belediyeleri de ciddi oranda etkiledi. Belediyeler özel işletmeymiş gibi bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bizim gayemiz halkımıza ne kadar dokunabileceğimizdir. Bu yasanın handikaplarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Tasarruf genelgesi gönderdiler bize ve uyguluyorlar. Aydında yeni bir inşaat yapma yetkim yok. Bir hizmet yerimiz yok. Bakanlıktan izin almak gerekiyor” açıklamasında bulundu.