Uzmanlar, anız yakmanın toprağa, içindeki ekosisteme ve canlılara büyük zarar verdiğini belirtiyor ve bu uygulamanın doğaya, insana ve toprağa uzun vadede ciddi olumsuz etkiler yaptığını söylüyor.

Ekosistemi olumuz etkiliyor

Tarım uzmanı Ali Azat Epözdemir, mazot tasarrufu için sıklıkla başvurulan anız yakmanın çiftçiler için zararlı bir tercih olduğunu belirtti. Anız yakmanın uzun vadede tarımsal verimliliği ve ekosistemi olumsuz etkilediğini vurgulayan Epözdemir, toprağın sürdürülebilirliği ve sağlığı için bu uygulamadan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Onun yerine tarlaların sürülmesini önerdi. Ayrıca çiftçilerin genellikle mazot tasarrufu amacıyla anız yakma yöntemine başvurduklarını ve bu uygulamanın ciddi zararları olduğunu belirten Epözdemir, sadece bir saatlik anız yangınıyla tarlalarını temizlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Bu durumun, toprağa ve ekosisteme uzun vadede büyük zararlar verebileceğini vurguladı.

Çiftçi Ferman Uras ise anız yakmanın yerine tarlanın sürülmesinin daha faydalı olduğunu savundu. Toprağın içindeki yararlı canlıları ve mikroorganizmaları koruduğunu, toprağın vitaminini muhafaza ettiğini ve tarlanın verimini artırdığını belirtti. Anızların doğal gübre olarak kullanılabileceğini ve bu yöntemin tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından daha faydalı olduğunu vurguladı.