Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını büyük bir felakete neden oldu. Yangın, kısa sürede yayılarak buğday tarlalarına sıçradı ve yaklaşık 10 bin dönüm ekili arazinin yanmasına yol açtı.

Yangında birçok yer zarar gördü

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar, yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını sürdürdü. Ancak yangında birçok ev, ahır ve 1 römork zarar gördü; ayrıca 75 koyun da yaralandı.

Yangının çıkış nedenleri üzerinde detaylı inceleme başlatılırken, bölge halkı ve yetkililer zararın boyutlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.