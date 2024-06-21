Yangın, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan Kırsal Mahallesi’nde saat 22:15'te başladı. Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan alevler, Yazçiçeği, Bağırk ve Ağaçsever mahallelerini etkileyerek Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangında 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangının kontrol altında

Yangının kontrol altına alınması için ekipler ve çevre sakinleri yoğun çaba sarf etti. Havadan helikopterlerle ve karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın saatler sonra tamamen söndürüldü. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce hektarlık alanın küle döndüğü yangının geride bıraktığı manzara ise dehşet verici.

Anız yakma nedir?

Yangının çıkış nedeni olarak, tarım arazilerinde anız yakma uygulaması gösteriliyor. Anız yakma, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarının yakılmasıdır. Bu uygulama, 1993 yılından beri yasak olmasına rağmen, hala bilinçsizce yapılmaktadır. Anız yakmanın, zararlıların ve çeşitli hastalıkların azaltılacağı ve toprağın daha kolay işleneceği gibi yanlış beklentilerle yapılmasına karşın, uzun vadede toprağa ve çevreye ciddi zararlar verdiği bilinmektedir. Bu yangında da görüldüğü gibi, anız yakma uygulaması telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açabilmektedir.

Yangının tahribatı

Yangının yol açtığı yıkım, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net anlaşıldı. Helikopterler ve drone kameralarıyla çekilen görüntüler, yüzlerce hektarlık alanın tamamen siyaha büründüğünü ve geniş bir bölgenin tahrip olduğunu gösterdi. Bu felaketin neden olduğu zararların boyutu, yetkililer tarafından yapılacak ayrıntılı incelemelerin ardından netleşecektir.