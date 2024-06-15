Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, hızla yayılarak civardaki meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü ve bu durum bölge halkında endişeye yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Yetkililer, anız yangınlarının büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.