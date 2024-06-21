Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi sınırında çıkan anız yangını büyük bir trajediye yol açtı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise dumandan etkilendi. Hastanelerde tedavi gören 6 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Yangının detayları

Yangın, dün gece saat 22.00 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde başladı. Rüzgarın etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine kadar sıçradı. Bu geniş alanda etkili olan yangın, can kaybına ve yaralanmalara neden oldu.

Hayatını kaybedenlerin cenaze töreni

Hayatını kaybedenler arasında bulunan 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı (30) ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı’nın (15) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Köksalan Mahallesi’ne getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Tören sırasında yakınları büyük acı yaşadı ve bazıları sinir krizi geçirdi.

Yetkililerin açıklamaları ve soruşturma

Yangının çıkış nedeni ve yayılma şekli hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangınların önlenmesi için alınacak tedbirleri gözden geçiriyor ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyor.