Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Son günlerde artan hava sıcaklıklarının, tarımsal atıkların kontrolsüz yakılmasıyla anız yangınları riskini ciddi şekilde artırdığını belirten belediye yetkilileri, Muğla ve çevresinde son 10 yılda 7 bin 757 anız yangını yaşandığını açıkladı.

Anız yangınlarının sadece tarım alanlarına zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda orman yangınlarına dönüşme riski taşıdığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu durumun hem doğaya hem de insan sağlığına büyük zararlar verebileceğine dikkat çekti. Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü olarak görev yapan Ali Orhan, 2024 yılı Haziran ayı itibariyle sadece bu yıl 390 anız yangınına müdahale ettiklerini ve vatandaşların anız yangınlarını gördüklerinde derhal 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye veya orman teşkilatına ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu ise anız yakmanın modern tarım tekniklerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bu pratiklerin uzun dönemde toprağa ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Anız yakılmasının toprağın su tutma kapasitesini azalttığını, toprakta bulunan canlıların yok olmasına neden olduğunu ve erozyon riskini artırdığını belirten Kavukoğlu, ayrıca anız yangınlarının kimyasal gübre kullanımını artırarak çevre dengelerini bozduğunu da dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu uyarısıyla birlikte vatandaşlar, tarımsal atıkların kontrolsüz yakılmasının çevresel ve ekonomik zararlara yol açabileceği konusunda bilinçlenmeye çağrılıyor. Belediye yetkilileri, anız yangınlarının önlenmesi için tarım yöntemlerinin modernize edilmesi ve çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Bu önlemler sayesinde hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor.