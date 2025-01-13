TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III, gövde içerisinden ilk mühimmat atışını başarıyla tamamladı. Test uçuşlarına devam eden insansız hava aracı, bu önemli adımla operasyonel kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

ANKA III’ün ilk mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği ANKA III, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. ASELSAN'ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla yapılan atış, araçların operasyonel kapasitesini gözler önüne serdi.

Test uçuşları devam ediyor

ANKA III, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve test uçuşlarına hızla devam ediyor. Uçuşların, ANKA III’ün mühendislik becerisi ve operasyonel kabiliyetlerini artırma yönünde önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

TUSAŞ'ın yerli üretim başarısı

ANKA III'ün başarıyla gerçekleştirdiği mühimmat atışı, TUSAŞ'ın yerli üretim konusundaki güçlü vizyonunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor. TUSAŞ, Türk savunma sanayisinin dünya çapında rekabet edebilmesi adına gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.