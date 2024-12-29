Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan 4 katlı atık fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın ilk iki katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Ekipler hızla müdahale etti

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, büyüyen alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tedbirler alındı

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alınırken, bölge sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yoğun duman nedeniyle olay yerine ambulanslar da sevk edilerek herhangi bir sağlık sorunu yaşanmasına karşı hazırlık yapıldı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.