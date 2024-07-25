Ankara-Atina hattında yaşanan gerginlik, Yunanistan'ın Türk kıta sahanlığını ihlale kalkışmasıyla başladı. Türkiye, bu duruma sert tepki göstererek bölgeye 5 savaş gemisi gönderdi. Yunanistan da misilleme olarak 2 savaş gemisi ve bir sahil güvenlik gemisiyle karşılık verdi. Ancak, krizin tırmanmasını önlemek amacıyla yüksek düzeyde diplomatik temaslar başlatıldı.

Üst düzeyde "kırmızı telefon"lar yoluyla başlatılan doğrudan iletişim hatları, salı akşamı itibarıyla durumun sakinleştiğini gösterdi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, İtalyan araştırma gemisinin faaliyetlerinin sona erdiğini ve diplomatik kanalların işe yaradığını belirtti. Kriz öncesine dönüş sağlanarak, taraflar arasında gerilimin azaltılması hedeflendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in sert açıklamalarına turistik bir teklifle yanıt verdi. Güler, Türkiye'nin turizm potansiyelini vurgulayarak, krizin siyasi ve askeri yollarla değil, diyalog ve işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti.