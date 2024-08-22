Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Bolu’nun Gerede ilçesine de sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı. Saat 12.30 sıralarında alevlerin başladığı yangın, hızla genişleyerek Gerede’deki Kovacık ve Demirler mahallelerine ulaştı. Yangının büyümesi nedeniyle 123 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Acı manzara sabahın ilk ışıklarıyla görüldü

Gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı ve ormanlık alanın sabah saatlerine kadar yanmasına neden oldu. Yangının etkileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı. Demirler köyü çevresindeki ormanlık alan ve Berçin Çatak Yaylası, dron ile havadan görüntülendi.