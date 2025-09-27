Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan rapor, MASAK incelemesi, Sayıştay tespitleri ve bilirkişi değerlendirmeleri doğrultusunda, belediyenin 32 farklı konser hizmet alımı nedeniyle 154 milyon lirayı aşan kamu zararına uğratıldığı ileri sürülmüştü.

İlk Operasyon

23 Eylül’de düzenlenen operasyonla aralarında eski belediye bürokratları ve yüklenici firma temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.