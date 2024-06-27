Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde “Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?” paneline ev sahipliği yaptı. Bireylerin yaşadıkları deneyimleri paylaşarak toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflenen panele katılan Mansur Yavaş, “Bağımlılık, toplumumuzun ve bireylerimizin karşı karşıya olduğu çok büyük bir sorundur. Ancak, bu sorunla başa çıkmak için kararlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ve toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor. Bu nedenle biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

ANKARA (İGFA) - Bağımlılıkla mücadele alanında çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Prof. Dr. Zehra Arıkan moderatörlüğünde “Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?” paneline ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelde, çeşitli bağımlılıkları olan ve tedavisi devam eden bireyler yaşadıkları deneyimleri paylaşırken panelin moderatörü Prof. Dr. Zehra Arıkan da Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN İŞBİRLİĞİ VE DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Panele katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek “Bağımlılık, toplumumuzun ve bireylerimizin karşı karşıya olduğu çok büyük bir sorun. Ancak, bu sorunla başa çıkmak için kararlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ve toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yavaş, “Öncelikle, bağımlılıkla mücadelede önleme ve farkındalık faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Toplumun her kesimine ulaşabilmek adına seminerler verip, atölye çalışmaları gerçekleştiriyor ve bilgilendirici etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için çeşitli programlar geliştirmekte ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz” diye konuştu.

“TOPLUM DESTEĞİ OLMADAN BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde destek alan bireylerin topluma kazandırıldığını ifade eden Yavaş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ayrıca, bağımlılıkla mücadele danışmanlık merkezlerimizde, bağımlı bireylere ve ailelerine psikolojik destek, yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunuyoruz. Bu merkezlerimizde gerçekleştirilen tütün bırakma seansları ile sigara bağımlılığıyla mücadelede de önemli adımlar atıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ve desteği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun aktif katılımı ve desteği olmadan, başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her platformda bu konuda farkındalık yaratmak ve en azından aileleri bilgilendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla bağımlılıkla mücadelede iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum.”